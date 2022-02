Balti välisministrid: Venemaa tuleb eemaldada SWIFTi süsteemist ja poliitiliselt isoleerida

Meie, Eesti, Läti ja Leedu välisministrid, mõistame kõige jõulisemalt hukka Venemaa varjamatu ja ulatusliku agressiooni vaba, rahumeelse ja demokraatliku Ukraina vastu. See agressioon on vastuvõetamatu, see on rahvusvahelise õiguse ja kõigi rahvusvaheliste normide räige rikkumine ja kuritegu Ukraina rahva vastu.