DELFI UKRAINAS | Õhusireenid üürgavad ka Lvivis, kuid paanikat õhus pole. Delfi korrespondent: inimesed lähevad tööle nagu tavaliselt

Lvivi jõudsid Delfi ajakirjanikud eile, sedapuhku Kiievist, mis on täna juba aga Ukraina valitsuse teatel rünnaku all.

Venemaa alustas tänasel varahommikul Ukraina vastu täiemahulist sissetungi. Rünnati nii Põhja-, Kirde-, Ida- kui Kagu-Ukrainast. Venemaa ametivõimud põhjendavad seda kui sõda Donbassi kaitseks ning väidavad, et rünnatakse vaid Ukraina sõjalist struktuuri. Ukraina ametivõimud on teatanud, et Vene-Valgevene rünnakutega on kahju tehtud ka tsiviilobjektidele.