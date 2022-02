Jaanika Merilo: Kiiev ärkas täna plahvatuste peale, mina samuti. Paanikat siin siiski ei ole

Pealinnas loodetakse, et täiemahulist Ukraina ülevõtmist ei toimu.

Milline on praegu olukord Kiievis?

Kiiev ärkas hommikul plahvatuste peale, mina samuti. Kõlasid õhusireenid. Nüüdseks on olukord natuke rahunenud. Paljud sõidavad Kiievist välja Lvivi poole. On ummikuid, aga mitte üle mõistuse. Tänavad on tavapärasega võrreldes palju tühjemad. Pangaautomaatide juures on järjekorrad, aga paanikat ei ole. Õnneks pole enam ka sireene. Hommikul, kui rünnaku ulatus polnud teada, oli olukord hullem.

Ka Lvivis on õhuhäire kõlanud, kas sinna minna on ikka turvaline?

Ei tea ei oska öelda, kus üldse on praegu turvaline. Täppisrünnakud on toimunud paljudes linnades, aga õhurünnak ei tähenda veel täiemahulist rünnakut. Kiievis lasti alla droon, õhusireen kõlas selle tõttu. Lvivile ei tundu ohtu olevat.

Kas Kiievi lennujaam on lakanud töötamast?

Ukrainas ei funktsioneeri enam ükski lennujaam, õhuruum on suletud. On kuuldused, et mingi osa Odessa lennujaamast põleb.

Kas rünnak tuli ootamatult?

On olnud palju hoiatusi, ka president Biden on sellest märku andnud. Rünnaku ootus on olnud juba 16. veebruarist peale. Sellest räägiti isegi eile õhtul oli uudistes, aga selline olukord tuleb alati üllatusena. Ukraina on elanud kaheksa aastat sõjaolukorras, aga loodeti, et olukord ei jõua selleni.

Enamus ikkagi ei näe põhjust kuskile välja sõita või ka paanikaks. Tundub, et rünnati pigem sõjaväe- või taristuobjektidele. Pigem on rahulik.

Millist ulatust sellele rünnakule prognoositakse, kas riik võidakse Venemaa poolt üle võtta?

Keegi ei usu, et toimuks täiemahuline ülevõtmine, aga on kartus, et võidakse muuta Donetski-Luganski piire.