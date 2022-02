Kaja Kallas: Eestile otsest sõjalist ohtu ei ole, aga peame valmistuma sõjapõgenike vastuvõtmiseks

"Kõige hullemad ennustused on täitunud, käib täiemahuline sõda," ütles Kaja Kallas Delfile. Tema sõnul toimus hommikul valitsuse istung, kus otsustati anda Eesti suursaadikule NATOs mandaat NATO artikkel 4 konsultatsioonide käivitamiseks. "See tähendab seda, et saavad käivituda ka NATO kaitseplaanid," lausus peaminister. Ta on rääkinud Läti ja Leedu peaministriga, konsultatsioonide käivitamise otsuse tegid Balti riigid ühiselt.

"Me oleme plaane teinud, sest luureinfo meil ju oli. Me lootsime, et nii ei lähe, aga paraku on see siiski juhtunud", sõnas Kallas. "Meile otsest sõjalist ohtu ei ole, aga me peame valmistuma ka näiteks sõjapõgenike vastuvõtmiseks. Me oleme käinud läbi erinevad valdkonnad, et olla valmis," lisas ta.

"Me peame olema tänulikud oma vabaduse eest ja ka selle eest, et oleme NATO ja Euroopa Liidu liikmed. See on meie kaitse väga oluline vundament," ütles valitsusjuht ja soovis Eestile head vabariigi aastapäeva.