OTSEBLOGI EV104 | Herem: vaatamata viimastele sündmustele Ukrainas, peame tundma rõõmu oma riigi saavutuste ja tugevuste üle

"Mõistan hukka täiesti põhjendamatu agressiooni vaba ja rahumeelse Ukraina vastu," ütles Ratas. "Sõda toob kaasa paljusid kannatusi ja inimohvreid. Selle mõjud on kogu maailma julgeolekule. Täna oleme kõik mõtetes ja palvetes Ukrainaga."

Eestis on täna pidupäev, sest tähistame oma vabadust. Venemaa sõjategevus Ukraina vastu näitab, kui kõrge on vabaduse hind. Seisame kõik koos Ukraina rahvaga. Vabadusekutset ei saa toore jõuga hävitada. Elagu vaba Ukraina!

Meenutame, kui erakordsetes oludes see toimus. Vaba Eesti sai kesta vaid loetud päevad, kui juba tuli mobiliseerida sõjavägi ja minna vabaduse eest võitlema. Ja seda ilma korraliku varustuse ja väljaõppeta.

Me ei kõhelnud ega pidanud eesseisvat võitlust suure Vene väe vastu võimatuks. Haarati relvad või mis iganes kätte saadi ja mindi – noored, vanad, mehed, naised. Igaüks leidis viisi, mil moel võitlusesse oma panus anda. See oli võitlus õiguse eest olla vaba. Võitlus õiguse eest ise olla ja ise otsustada.

Just õigust vabadusele ja õigust iseenda teed valida seatakse kahtluse alla Ukrainas. Eesti kuulub vabade riikide perre ja on alati valmis end kaitsma. Eesti seisab ka nende eest, kelle vabadust tahetakse just praegu ära võtta.