Kaja Kallas: vaba maailm peab koonduma Ukraina selja taha – Venemaal tuleb kohe lõpetada igasugune sõjategevus

"Sõjal on rängad tagajärjed ja inimkannatused. Ukraina vajab meie tugevat moraalselt, poliitilist, majanduslikku ja sõjalist tuge. Oleme sellel tumedal tunnil jätkuvalt mõtetes Ukraina rahvaga. Meie toetus teile on vankumatu."

Kallas lisas, et kogunetakse liitlastega NATOs ja parteritega Euroopa Liidus, et võtta vastu ühised otsused nii Ukraina toetuseks kui ka NATO, sealhulgas Eesti julgeoleku tugevdamiseks.

"Kinnitan kõigile Eesti inimestele, et Eesti julgeolek on kaitstud ja otsest sõjalist ohtu meile ei ole. Olukord Eestis ning meie välispiiril on rahulik. Olime Venemaa laiaulatusliku agressiooni võimaluseks Ukraina vastu valmistunud. Jälgime olukorda pidevalt ja oleme ühenduses nii Ukraina kui ka oma liitlaste ja partneritega. Täna saame tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva ja rahulikult oma igapäevaste tegevustega jätkata.