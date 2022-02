Soome välisminister: Eesti võib haubitsad Ukrainale annetada, kui Saksamaa seda lubab

Jaanuaris kirjutas Wall Street Journal, et Saksamaa ei luba Eestil Saksa päritolu relvastust Ukrainale loovutada. Saksa suursaadik Eestis Christiane Hohmann kinnitas möödunud kuu lõpus, et Saksamaa valitsus on Eesti valitsuse päringu kätte saanud ja praegu toimub selle läbivaatamine. "Saksamaa liitvabariigi relvastuse ekspordipoliitika on aastaid väga piirav olnud, iga taotlus vaadatakse hoolikalt läbi," ütles ta.