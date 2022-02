Koolidirektor: oksi täis klass ega tantsuline keeletund mind enam ei üllata

Sõmeru Põhikool liitus Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga pärast kolmeastmelise koolituse läbimist 2019. aastal. „Koolijuhina pidasin oluliseks, et läbiksime koolitused terve meeskonnana, sest iga töötaja koolis on oluline. Toimime üksteist toetades ja julgustades – ka kooli töömees, koristaja, kokk ja majandusjuhataja on ettevõtliku kooli meeskonna olulisteks lülideks,“ kommenteeris kooli direktor Virge Ong.

Tema sõnul on väga rõõmustav kuulda ja näha kõiki erinevaid loomingulisi tegevusi, mida õpetajad ettevõtliku õppe raames teevad. „Meie kooli ruumidel on klaasaknaga uksed, et väljastpoolt oleks võimalik tundi segamata klassiruumi kiigata. Mööda koridori liikudes märkasin kord, et ühes klassiruumis valitseb meeletu segadus – oksad ja oksapraht põrandal, lauad töövahendeid täis ja vilgas sagin ruumis. Avades ukse sain väga rõõmsatelt ja entusiastlikelt teise klassi lastelt teada, et nad tegelevad pokudele onnide meisterdamisega! Hiljem selgitas õpetaja, et tegemist oli lõimitud ainetunniga, mille keskseks teemaks Edgar Valteri „Kuidas õppida vaatama“. Raamatu autor nendib, et looduse vaatamine ei pruugi veel tähendada nägemist. Sama on ka ettevõtliku õppega – selleks, et akadeemilist õpet muuta, tuleb osata mõelda kastist välja, olla julge ning näha ettevõtlikus õppes uusi võimalusi,“ kommenteeris Ong.