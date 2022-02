Ettevõtlikud noored: tee eduni sillutas vanemate ja õpetajate usaldus

Elise jaoks oli suurim mõjutaja tema perekond. „Ettevõtlik hoiak tuli mulle kodust kaasa – mu vanemad on alati uskunud noortesse ja sellesse, et me saame hakkama. Ma tundsin juba väikesest peale, et mind võetakse võrdse partnerina, mind usaldatakse ja minuga arvestatakse. Samas tähendas see ka ise vastutamist. Näiteks mäletan, et teises klassis toimus koolilaat, kus õpilased oma küpsetisi müüsid. Vanemad andsid mulle tooraine ostmiseks raha, kuid seejärel pidin ise välja arvutama, kui palju maksab tooraine, kui palju oleks õiglane hind, mida koogikeste eest küsida ja kui palju pean müüma, et kasumit teenida. Kasumi sain endale jätta, kuid algkapitali maksin vanematele tagasi – tol hetkel ei olnud see minu jaoks sugugi lõbus, kuna kõik teised said kogu raha endale jätta ja selle eest endale midagi toredat osta, kuid kindlasti õpetas see mulle nii mõndagi,“ meenutas Elise.