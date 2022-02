VIDEO | PERH-i ülemarst Peep Talving: peaks rakendama täiendavaid piiranguid, aga see jääb poliitilise tahte taha

Talvingu sõnul on täiendavate kaitsepiirangute rakendamine poliitiline otsus. "See, mida arstid ütlevad, ei pruugi ju rakenduda. Ma olen aru saanud, et poliitiliselt (täiendavad piirangud -toim.) ei lenda," ütles Talving. Tema sõnul selgus Põhja meditsiinistaabi kogunemisel, et kõik arvasid, et peaks rakendama lisapiiranguid.

"Me oleme sarnases olukorras, nagu me olime pandeemia alguses, siis olime me kõik hirmul, me kõik hoolisime endast ja teistest. Täna me enam ei hooli," märkis Talving.