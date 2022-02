Poliitik Peeter Järvelaid: ma pole mingil juhul nõus poliitikas tola olema!

Peeter Järvelaid on mees, kellel tiitleid rohkem kui isegi mitmel järgmisel kokku: professor, rektor, linnavolikogu liige, endine Põhja-Tallinna linnaosavanem, kuuekordne vanaisa ja paljutki veel. Nagu tema vanuses mehele omane, on ka Peeter oma elus näinud erinevaid aegasid ja olukordasid, millest kahtlemata oleks õppida meist enamikul.

Saates, kus tuleb juttu Peetri lapsepõlvest, elu keerdkäikudest ja põhjustest erinevate otsuste taga, avab tunnustatud jurist end esmakordselt kuulajatele süvitsi. Oma elus on ta puutunud kokku nii keerukate olukordade kui ka suurte rõõmuhetkedega. Kõige juures saadab teda aga alati mõnus optimism ja usk sellesse, et ennekõike tuleb elus ette võtta tegevusi, mis on põnevad, rikastavad ning annavad midagi juurde: „Teha midagi puhtalt tegemise pärast – sel pole mõtet, olgu poliitilises, akadeemilises või mõnes kolmandas valdkonnas.“