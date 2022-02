OTSEBLOGI, OTSESAADE JA KAART | Vene rasketehnika on sooritamas Kiievi juures läbimurret ja linna tabasid uued õhurünnakud. Ukraina poolel üle 70 hukkunu

Suuremaid Ukraina linnu pommitatakse. Delfi allikas Kiievis kinnitas, et Ukraina sõjaväeluure peakorter on saanud õhulöögi.

Ukraina presidendi kantseleist teatatakse, et Ukraina relvajõud on Vene väed mitmel suunal tagasi löönud. Meil on kaotusi, öeldakse, ent relvajõud olid valmis Vene Föderatsiooni kõigiks plaanideks ja osutavad praegu aktiivset vastupanu. Ennelõunaks oli lahingutegevuses hukkunud enam kui 40 Ukraina sõdurit ning 10 tsiviilisikut. Eesti aja järgi kella 13 ajal hukkus Odessa sõjaväebaasi tabanud tulelöögis vähemalt 18 Ukraina sõdurit.