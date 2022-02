VIDEO | Kas on oodata uusi piiranguid? Tanel Kiik: kuulan ära ka tervisevaldkonna esindajad

Kiige sõnul on varemgi arutatud eakatele n-ö täiendava motivatsioonisüsteemi loomist. "Me ei ole läinud veel seda teed, mida kasutavad näiteks Läti ja Leedu, et konkreetset vaktsineerimise toetust maksta kõrgemas riskirühmas olevatele inimestele," ütles Kiik ning lisas, et tema arvates peaks seda võimalust kaaluma ka Eestis.

Kiik ütles, et palus ka teadusnõukojal selle osas oma seisukoht kujundada ning valitsusele see järgmisel nädalal esitada.

Kiik ütles, et eelmisel aastal arutati valitsuses nii 50 kui ka 100 euro suurust vaktsineerimise motivatsioonitoetust.

"Oluline on see, et see oleks võimalikult ühetaoline ja eakaid võrdselt kohtlev. Ehk need inimesed, kes on juba tõhustusdoosi teinud, need peaksid saama selle toetuse kätte, neil ei ole ennast võimalik veel vaktsineerida," rääkis Kiik toetuse maksmisest.

Kiige sõnul peaks toetuse välja maksma ka tagantjärgi nendele eakatele, kes on ennast juba vaktsineerinud.

Praegu on Kiige sõnul valitsuses hoiak, et oodatakse ära teadusnõukoja hinnang toetuse maksmise osas. "Me oleme seda küsimust arutanud n-ö eelmise teadusnõukoja tööperioodil ja praegune teadusnõukoda ei ole seisukohta veel kujundanud," ütles Kiik.

Mis puudutab võimalikke uusi piiranguid, ütles Kiik, et tal on tulemas kohtumised tervisevaldkonna esindajatega, et arutada muuhulgas ka võimalike uute piirangute rakendamise vajadust. "Ma väga loodan, et me saame hakkama kehtivate piirangutega, mis eeldab seda, et inimesed käituvad vastutustundlikult," ütles Kiik.

"Küll aga on mõistlik hetkel ära kuulata tervisevaldkonna osapoolte tagasiside, kes on kõige rohkem n-ö eesliinil, kus me näeme, et viiruse levik, mis veebruari alguses hinnati langustrendi minema, ei ole kahjuks seda näidanud," ütles Kiik ja lisas, et senised prognoosid ei ole realiseerunud.