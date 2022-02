Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajad pääsesid kriminaalasjast. Prokuratuur: kuritegu ei leidnud kinnitust

„Nii ülekuulamistelt kui ka läbiotsimistelt kogutud tõendeid analüüsides tuvastasime, et hanke läbiviimisel on tehtud põhjendamatuid otsuseid ja protsess ei ole olnud läbipaistev, kuid seda võis põhjustada ettevaatamatus ning tahtlust me selles teos ei tuvastanud. Küll aga nähtus kriminaalasja materjalidest, et riigihangete seaduse rikkumisega seonduv võib vastata väärteo tunnustele, mistõttu edastasime materjalid rahandusministeeriumile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks,“ sõnas uurimist läbi viinud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp.