AITA UKRAINAT | Punane Rist palub abi: tarvis on hügieenitarbeid, voodipesu, patju, tekke ja magamiskotte

Ukraina Punane Rist on esitanud Eestile abipalve: tarvis on kõikvõimalikke hügieenitarbeid, voodipesu, patju, tekke ja magamiskotte. Neid kogub heategevuslik taaskasutuskauplus Punane Ristik Tallinnas Mustamäel, Kadaka tee 54. Abistada saab ka rahaannetusega järgneval lingil: https://redcross.ee/anneta/ukraina .

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee teatel on praegu rivist väljas Donetski oblasti kaks suurt pumbajaama, mis varustasid veega enam kui miljonit inimest ja haiglaid. Samuti on katkendlik elektri- ja gaasiühendus. Sageli kestavad katkestused päevi, kohati ka nädalaid.

„Ukraina kogukonnad kannavad kaheksa pika konfliktiaasta raskust, nad on ära lõigatud eluks hädavajalikust,“ ütles Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv. „Ebakindlus tuleviku osas on laastav vaimsele tervisele. Loodame, et kontaktjoone elanikud ei pea rohkem kannatusi taluma ning kutsume eestimaalasi andma oma panust abistamistegevusse.“