82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad!

Eriti tähelepanelik peaksid olema, et mitte vooluga kaasa minna, kui töötad mõnes järgnevalt mainitud sektoris. Just nende tegevusalade inimesed ütlesid uuringus kõige sagedamini, et on haigena tööd teinud.

Finants/raamatupidamine — haigena on töötanud 89% vastanutest



Finantsala inimesed toovad haigena töötamise põhjuseks eeskätt mure, et nad kaotaksid haiguslehe tõttu oluliselt oma palgas (23%), teisalt ei takista nende puhul haigus nii palju töö tegemist (22%).



Avalik sektor — haigena on töötanud 88% vastanutest



Põhjused avalikus sektoris on sarnased finantsvaldkonnaga, aga kartus oma sissetulekutes kaotada on märksa suurema osakaaluga (26%). Põhjendusena lisandub ka liiga suur töökoormus (16%).



Haridus/teadus — haigena on töötanud 87% vastanutest



Siin valdkonnas teeb ettevaatlikuks see, et ülaltoodud argumentide kõrval tuuakse teistest valdkondadest sagedamini haigena töötamise põhjuseks, et töökaaslased teevad samuti haigena tööd (9%) ja et tööandja avaldab selleks survet (7%).



Infotehnoloogia — haigena on töötanud 85% vastanutest



Teiste mainitud olulisemate põhjuste kõrval on infotehnoloogia sektori inimesed haigena töötanud sagedamini seetõttu, et soovivad tööandjale meele järele olla (9%). Kas see tähendab, et nad tunnevad tööandja ees tänuvõlga?



Ehitus/kinnisvara — haigena on töötanud 85% vastanutest



Ehituse ja kinnisvara valdkonnas on haigena töötamise põhjuste osakaalud sarnased keskmisega: kaotaksin haiguslehe tõttu oluliselt oma palgas (24%), haigus ei ole takistanud töötamist (19%), liiga suur töökoormus (14%), mulle ei leidu asendajat (14%).

Suurematest sektoritest on kõige vähem haigena töötanud tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna inimesed — 82%, aga ka seda on märkimisväärselt palju.

Koroonakriis on vähendanud haigena tööl käimist, aga võimaldab seevastu haigena kaugtöö tegemist.