Välisminister Eva-Maria Liimets Putinit kiitnud Stalnuhhinist: väga õige, et iga poliitik oma arvamusi avaldab

"Esimeses stuudios" uuris saatejuht Andres Kuusk, kas Stalnuhhin tuleks erakonnast välja visata. "Igal poliitikul on loomulikult õigus oma arvamusele ja minu jaoks on väga tähtis loomulikult, et ikkagi meie välise julgeolekupoliitika põhijoonest peaksid kinni kõik poliitikud, kui tehakse vastavaid otsuseid," lausus Liimets.

Kuusk küsis täpsustavalt, kas nii Stalnuhhin kui Oudekki Loone (viimati mainitu öeldut saab vaadata SIIT) jäävad siis Keskerakonda. "Minu poolest kindlasti. Mina ei ole keegi, kes nüüd ütleks, et üks või teine poliitik kuulub erakonda või mitte, kuid minu meelest on väga õige, et iga poliitik oma arvamusi avaldab," märkis Liimets ja lisas täpsustavalt, et väga tähtis on, et me toetaksime Ukraina suveräänsust ja terviklikkust.