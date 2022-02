Haigekassas on ootel tuhandete inimeste haigusrahad

Väljastatud haiguslehtede hulk on viimasel kahel aastal olnud rekordiline eelkõige koroonapandeemia tõttu. Läinud aastal oli rekordkuu märts, kui ühes kuus maksti välja 62 000 haiguslehte summas 16 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpul pead tõstnud Omikroni tüvega seoses väljastati tänavu jaanuaris pea 55 000 haiguslehte.

22. veebruari seisuga on veebruaris avatud 118 000 haiguslehte. Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul neist kõik veebruari seisuga aga väljamaksmisele ei kuulu, sest haigusleht võidakse lõpetada alles järgmisel kuul. “Siiski on juba eilse seisuga suletud lehti 64 000 summas 13,8 miljonit eurot ning seega on rekord käes juba siis, kui kuu lõpuni on veel mitu päeva minna,” selgitas Banhard.

Maksmise käigus on läbi aastate ilmnenud, et haigekassal puuduvad suure hulga inimeste õiged pangakonto andmed, töövõimetushüvitise ülekanne tehakse aga just sellele arvelduskontole, mis on haigekassale edastatud. “Tekkinud on huvitav olukord, kus inimesed justkui ei hooli rahast, milleks neil on õigus. Tavaliselt on meil väga palju haiguslehtede väljamaksmisega seotud küsimusi, kõige rohkem neid, kus uuritakse, millal raha laekub. Nende inimeste puhul on aga olukord vastupidine. Meie tahaksime maksta, aga ei ole, kuhu maksta. Seetõttu palume riigiportaalis oma arvelduskonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida,” rääkis Banhard. Arvelduskonto andmeid saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed haigekassas“.