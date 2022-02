FOTOD | Politsei palub avalikkuse abi Toompeal korda rikkunud inimeste tuvastamiseks

„Oleme üle vaadanud kümneid tunde videosalvestusi, millelt oleme tuvastanud korrarikkumisi nii Tallinna linnapildis kui ka Toompea tänaval. Avaliku korra rikkumise, avaliku koosoleku korraldamise nõuete rikkumise ja politseinike solvamisega seoses on alustatud neli menetlust, mille raames on hetkeseisuga koostatud väärteoprotokoll ühele politseiniku solvajale. Liiklusrikkumiste osas on tagantjärele alustatud 52 menetlust, millest viies on juba tehtud kiirmenetluse otsus ning viies koostatud väärteoprotokoll. Lisaks viidi kaheksa menetlust läbi rikkumiste toimepanemise päeval,“ ütles Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater.