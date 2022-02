Putin: nõukogude rahva kangelastegu oli inimkonna ajaloo tipp

Putin ütles, et Venemaa on valmis avatud ja ausaks dialoogiks rahvusvahalistes asjades ja diplomaatiliste lahenduste otsimiseks kõige keerulisematele probleemidele. Putini sõnul on relvajõud rahvusliku julgeoleku, kodanike rahumeelse ja rahuliku elu ning Venemaa stabiilse ja järjekindla arengu usaldusväärne garantii.

„Me näeme, kui keeruliselt kujuneb rahvusvaheline olukord, millisteks ohtudeks muutuvad olemasolevad väljakutsed – sellised, nagu relvastuskontrolli süsteemi logisemine või NATO bloki sõjaline aktiivsus. Sealjuures jäävad Venemaa üleskutsed luua võrdne ja jagamatu julgeoleku süsteem, mis kaitseks usaldusväärselt kõiki riike, vastuseta,” lausus Putin.

Putin ütles, et Venemaa arendab ja tänapäevastab ka edaspidi oma armeed ja laevastikku ning püüdleb nende efektiivsuse suurendamise suunas, et need oleksid varustatud tehnika viimase sõnaga.

„Lahinguvalvesse on pandud relvad, millele pole maailmas võrdseid. Arendame ka edaspidi perspektiivseid relvastussüsteeme, sealhulgas hüperhelikiirusega ja uutel füüsikalistel põhimõtetel põhinevaid, laiendame eesrindlike digitaaltehnoloogiate ja tehisintellekti elementide kasutamist,” ütles Putin.

Putin väljendas veendumust Vene sõjaväelaste mehisuses ja usaldusväärsuses ning selles, et nad kaitsevad riigi huve ning hoiavad selle elanike rahu.

„Kallid sõbrad! Kõrgeim ülemjuhatajana olen teis - Venemaa sõdurites ja ohvitserides – kindel. Teie kõrges professionaalsuses, mehisuses, usaldusväärsuses. Selles, et kaitsete meie kodanike rahu, kaitsete meie suure riigi rahvuslikke huve,” ütles Putin.

Loomulikult ei saanud Putin mainimata jätta nõukogude rahva kangelastegu Suures Isamaasõjas, mis oli „inimkonna ajaloo tipp”.

„Me jääme alati mäletama, et just teie, vapper võitjate põlvkond, purustasite natsismi, päästsite selle barbaarse ja halastamatu, surmatoova jõu käest kogu riigi ja kogu maailma. Teie kangelastegu on inimkonna ajaloo tipp, suur eeskuju kõigile, kes täna armees ja laevastikus teenivad,” lausus Putin.