Diplomaadid, kes sakutasid ja tirisid Eesti oma kohale vabas maailmas

Tänase pilguga vaadates on see kõik äärmiselt loogiline. Eestist Vene vägede väljasaamine 1994, Eesti liitumine Euroopa Liiduga ja NATOga, mis vormistati mõlemad lõplikult 2004, olid sellised kolm projekti, mille võtmeinimesed omandasid peensusteni nii vastavad poliitika nüansid, laia kontaktvõrgu partnermaades kui üldse diplomaatias vajalikud vilumused, ning suur hulk neist on teinud edasi suurepärast karjääri kas rahvusvaheliselt või siis Eestis endas. Eesti sõjajärgne populaarseim välispoliitika asjatundja, Toomas Hendrik Ilves, kandis veenvalt välja presidendi rolli 2006-2016, kuigi jäi ehk osale rahvast kaugemaks kui oleks soovinud.

"President ei pea noolima populaarsust eriti kriitilisel ajal" (EPL, 02,01.2017), on ta öelnud. Tegelikult on see kadestamist väärt, kuidas Ilvest on eluaeg huvitanud infotehnoloogia ning välis- ja julgeolekupoliitika ning ta on saanud kõige sellega aastate jooksul süvitsi tegeleda.

Igaüks ei pürgi avalikule pildile

Selle projekti n-ö vapiloomaks kujunes muidugi president Kersti Kaljulaid, üks aktiivsemaid Eesti diplomaate oli näiteks Aafrika-spetsialist Daniel Schaer, aga kindlasti oli kogu selle aja võtmeisikuks Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson. "Ma ei suuda uskuda, et see on läbi," teatas Jürgenson New Yorgis tänavu jaanuaris. "Minult küsitakse, kas selle lõpp on kurb või rõõmus sündmus ja ma vastan naljaga, et kui sõbrad ja sugulased külla tulevad, siis on see rõõmus sündmus, aga on samuti tore, kui nad ära lähevad".