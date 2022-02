Keskerakond saatis Ühtse Venemaa ühepoolselt pikalt. Andre Hanimägi: me pole nendega kontaktis olnud

Koostöölepe sõlmiti 2004. aastal partei toonase esimehe Edgar Savisaare ergutusel. Sellega lubati igakülgset parteidevahelist suhtlust arendama hakata. "See protokoll pole kehtiv, seda pole olemas," rääkis Jüri Ratas eile Delfile. Ta selgitas, et plaanid, mis erakonnal olid toona, pole realiseerunud. Ratas viitas, et vahele on tulnud okupatsioon Gruusias ja ka Krimmi okupeerimine. "Pole tööle hakanud."

Kas erakonnal on plaan ka Ühtse Venemaa peakontorisse saata teade, et leping on nende hinnangul kehtetu? Või on seda ka varasemalt tehtud, on mingit suhtlust olnud?

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi selgitas Delfile, et nad lähtusid sellest, et koostööprotokollil pole sellist ülesütlemisformaati nagu on lepingul, kus on poolte õigused ja kohustused selgelt kirjas.

"Sellisest paberist, mille eesmärk on olnud koostööpunktide otsimine, saab taganeda passiivselt mitte midagi tehes või ka ühepoolselt aktiivselt deklareerides, et varasem ühishuvi on lõppenud," märkis ta. "Mõlemad punktid on täidetud - mingisuguseidki kontakte pole erakondade vahel olnud enam kui 10 aastat. Teisalt on erakond korduvalt rõhutanud, et toona kirja pandu ei ole enam asjakohane ja dokument ei kehti."

Keskerakonna hinnangul on koostööprotokoll seega nii sisuliselt kui ka formaalselt lõppenud juba tükk aega tagasi. "Kuna ühtegi kontakti ei ole Keskerakonnal Ühtse Venemaaga olnud, ei ole meile teada, mis on nende mõtted või kas nad üldse sellest 18 aasta tagusest koostöömõttest midagi teavad või peavad," nentis Hanimägi.