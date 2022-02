Biden nimetas Ukrainas toimuvat Venemaa sissetungi alguseks ja teatas uutest sanktsioonidest

Biden rääkis USA sanktsioonide „esimesest osast”, mis puudutavad kaht suurt finantsinstitutsiooni, Venemaa riigivõlga ja Vene eliiti koos perekonnaliikmetega. Bideni sõnul lõikavad need sammud Venemaa valitsuse põhimõtteliselt Lääne finantsidest ära, vahendab CNN.

Biden teatas ka, et liigutab täiendavalt sõdureid ja tehnikat, et tugevdada liitlasi Balti riikides ja idatiival, aga ütles, et seal ei olda Venemaa vastu võitlemiseks.

Biden ütles, et hoiab kinni võimalusest, et diplomaatia võib veel kriisi lahendada, ning teatas, et USA on avatud läbirääkimisteks Venemaaga, et hoida ära täiemõõduline sõda.

Siiski ütles Biden selgelt, et tema arvates püüab Venemaa president Vladimir Putin piire Euroopas fundamentaalselt ümber joonistada, rikkudes rahvusvahelist õigust ja sundides Läänt vastama.

„Kes, issanda nimel, annab Putini arvates talle õiguse kuulutada välja uued niinimetatud riigid territooriumil, mis kuulusid tema naabritele? See on rahvusvahelise õigus jõhker rikkumine ja nõuab rahvusvaheliselt kogukonnalt kindlat vastust,” ütles Biden.

Biden teatas eile, et USA esimesed vastusammud ei ole kogu vastus. Kõige karmimad meetmed jäetakse reservi, et kasutada neid, kui Putin peaks valla päästma sellise verise ja tõsise rünnaku, mille eest USA on hoiatanud nädalaid.