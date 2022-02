Erakondade reitingud: Keskerakonna toetus on kerges languses

Liidrikohal jätkab EKRE, kellel on napp edu Reformierakonna ees. Kahe erakonna vahe on 0,7 protsendipunkti. Viimase kahe nädalaga oma toetusest 1,5 protsendipunkti kaotanud Keskerakond jääb EKRE-st 3 ja Reformierakonnast 2,3 protsendipunkti kaugusele ning edu neljandal kohal oleva Eesti 200 ees on 1,6 protsendipunkti.