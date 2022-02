Ukraina välisminister: lööge Venemaa majandust, andke sellele kõvasti pihta

"President Putin otsustas eile tunnustada kahte Ukraina maatükki iseseisvate üksustena. Ukraina ei tunnusta ega tunnista seda absurdi kunagi ega tunnista seda ka maailm," ütles Kuleba kohtumisele järgnenud pressikonverentsil. "Tegelikult ei tunnustanud Putin nn Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki, vaid Venemaa otsest vastutust sõjas Ukraina vastu," lisas välisminster.

"Putin tappis Minski kokkulepped ja laiemalt ründas ta maailmakorda. Ütlematagi selge, et Venemaa samm on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine, agressioon Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu. Seetõttu usub Ukraina kindlalt, et sanktsioonide aeg on käes ja sellega seoses tervitame president Joe Bideni tänast sanktsiooniteadet. Maailm peab reageerima kogu oma majandusliku jõuga, et karistada Venemaad kuritegude eest, mida ta on juba toime pannud, ja enne neid kuritegusid, mida ta kavatseb toime panna. Lööge Venemaa majandusele praegu ja andke sellele kõvasti pihta," kutsus Kuleba üles.

USA välisminister Antony Blinken ütles pressikonverentsil, et jättis ära neljapäevaks kavandatud kohtumise Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Seda võib pidada märgiks, et diplomaatilise lahenduse leidmine Ukraina pingete lahendamiseks on alates eilsest juba veelgi raskem.

Blinken selgitas, et nõustus Lavroviga kohtuma tingimusel, et Venemaa ei ründa Ukrainat.

"Nüüd, kui me näeme, et invasioon on algamas ja Venemaa on selgelt väljendanud soovi diplomaatias mitte osaleda, ei ole praegu mõtet selle kohtumisega edasi minna," tõdes Blinken.