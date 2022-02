Kaja Kallas: Euroopa peab rohkem importima veeldatud gaasi ja mõtlema rohepöördele, et vähendada Vene-sõltuvust

"Praegu on absoluutselt õige aeg keskenduda taastuvatele energiaallikatele, aga ka lepingutele, mis puudutavad veeldatud maagaasi sissevedu, et asendada Venemaa gaasi," ütles Kallas.

"Viimased aastad on näidanud, et Euroopa sõltuvust Vene gaasist on vaja vähendada."

Euroopa saab ligikaudu 40% maagaasist Venemaalt. Analüütikute hinnangul võivad Lääne sanktsioonid Venemaale seda mahtu oluliselt piirata, samuti võib Moskva sanktsioonide eest kätte maksma müüki peatades. Võimalik on, et üks Ukrainat läbivatest torujuhtmetest, mis toob gaasi Euroopasse, saab vaenutegevuse käigus kahjustada.

Vene gaasi asendamine ei ole lihtne. Euroopa suuruselt teine ​​tarnija Norra töötab juba maksimaalse võimsusega ja Euroopa praeguste veeldatud maagaasi terminalide võimsused on piiratud - lisatarneid poleks kusagile isegi ladustada. Gaasiühendusel on kaks külge – selle teine ​​pool võib teile haiget teha, kui olete sellest liiga sõltuv, nentis Kallas.

Kallas ütles, et usub Venemaa agressiooni laienemist Ukrainas juba lähipäevil, et Venemaa plaanib endiselt suurt rünnakut. Ta lisas, et NATO peaks Venemaa vaenutegevuse taustal kiiresti oma idatiiba tugevdama. "Me peaksime seda protsessi kindlasti jätkama, mis tähendab meie piirkonnale täiendavaid sõjajõude, rohkem vägesid," ütles ta.