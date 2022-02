Laanet: USA aitab tugevdada meie õhukaitset, abi jõuab kohale lähipäevil

USA president Joe Biden ütles täna õhtul, et seoses Venemaa otsusega toetada Luganski ja Donetski "rahvavabariike" saadab USA lisajõudusid piirkonnas paiknevatesse NATO liikmesriikidesse - Eestisse, Lätisse ja Leetu. Biden rõhutas, et liigutusega tahetakse tugevdada riikide kaitsevõimekust ning USA-l ei ole mingisugust kavatsust Venemaaga sõdima hakata.

Kaitseminister Kalle Laanet rääkis Delfile, et Balti ministrid arutasid tõepoolest laupäeval Vilniuses USA kaitseministri Lloyd Austiniga võimalusi, kuidas USA võiks olukorra eskaleerudes Balti riikide kaitsevõimekust toetada. Nüüd lähebki üks stsenaariumidest käiku.

Laaneti sõnul käib jutt Eesti õhukaitse tugevdamisest. Kas see tähendab, et Ämarisse lisandub hävitajaid? "Ütleme, et tähendab," ütles Laanet.