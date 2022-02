VIDEOMÕTISKLUS | Eesti riigikaitse kõrgeim juht Alar Karis: muinasjutuks ei ole enam ei sõjaline oht ega agressiivsus

"Julgeolek hakkab ju väga lihtsatest asjadest: tänaval kõndides tahame olla kindlad, et tänavad oleks liivatatud, et me ei kukuks ja ei vigastaks ennast. On tähtis, et igapäevased asjad toimiksid, et liiklus toimiks ja oleks sujuv, et oleks side ja et meil oleks kodus ka [kriisideks] vajalik varu olemas," loetleb president Alar Karis. Ta rõhutab, et siin saavad inimesed ka ise palju ära teha.