Kaitseminister Laanet Kremli viimasest sammust: Putini plaan ei piirdu vaid väikse osaga Ukrainast

"Minu arvamus on see, et Putinil on plaan, mida mööda ta liigub, ja see ei sisalda üksnes väikest osa Ukrainast," tõdes Laanet. "Ta tükk tüki haaval teeb oma esitusi ja me tegelikult ei tea, millega ta tahab lõpetada."

Täna õhtul taotles Putin föderatsiooninõukogult luba relvajõudude kasutamiseks välismaal. Vähem kui tund aega hiljem teatas 270st liikmest koosnev Vene parlamendi ülemkoda, et kiitis selle palve ühehäälselt heaks.

Kaitseministri sõnul ei ole ka siin mingit üllatust. "See on ju kõik teater, mida ta (Putin -toim) teeb," ütles Laanet. "Viimane kuu-poolteist on olnud tema etendus. Ta on ise olnud peaosas ja see on see seis praegu."

Vene riigipea märkis veel, et parim lahendus "probleemile" oleks, kui Kiiev ütleks lahti oma ambitsioonidest liituda NATOga, kuulutaks ametlikult välja neutraliteedi ja asuks riiki "demilitariseerima".

"Oluline on mõista, et seda ei otsusta Putin, vaid seda otsustab Ukraina," rõhutas Laanet. "Ja Ukraina on kogu aeg öelnud, et ta on teel läände, mitte itta."

Oma kõne lõpus märkis Putin, et Vene sõjaväge pole siiski tingimata otsekohe vaja "rahvavabariikide" kaitseks kasutada. Teisalt tõdes ta, et DNR-i ja LNR-iga sõlmitud lepetes sisalduvat kaitsekohustust tuleb täita. "Konkreetseid meetmeid on võimatu ennustada, see sõltub olukorrast," ütles Putin.

Kaitseminister Laaneti hinnangul on see järjekordne näide Putini hirmutamisstrateegiast. "Algul viid väed piiri äärde ja siis hakkad järjest rohkem survestama läänt, survestama Ukrainat," kirjeldas Laanet Kremli tegevust. "Taoline psühholoogiline rünnak on kestnud igapäevaselt juba pea aasta."

Küsimusele, kas olukorras, kus Minski kokkulepet enam ei eksisteeri ja Venemaa viib avalikult vägesid Ukrainasse, on üldse mingit lootust diplomaatiaks, vastas Laanet: "Vladimir Putinil on oma eesmärk ja kas ka ülejäänud maailm sinna mahub, see on teine küsimus. Aga vaevalt, et ta mahub, sest temal on asjadest oma nägemus."

"Otsest sõjalist ohtu Eestile siiski õnneks hetkel ei ole," lisas Laanet.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel? Ei soovita üldse Soovitan väga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10