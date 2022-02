Venemaa suursaadik: Lääne sanktsioonide peale me si**me

Selles seisukohas pole iseenesest midagi uut, Tatarintsev on ka varem rootslastele teatanud, et NATO-ga ühinemine tooks kaasa Venemaa sõjalised vastumeetmed: „Kui see juhtub, tulevad vastumeetmed. Putin tõi välja, et sellel on tagajärjed, et Venemaa on sunnitud vastama sõjaliselt ning oma väed ja raketid ümber suunama. Riik, mis ühineb NATO-ga, peab olema teadlik riskidest, millega ta end vastamisi seab.”