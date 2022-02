Alar Karis: sakslaste loobumine Nord Stream 2-st toonitab EL-i ühtsuse hoidmise olulisust

Täna Kiievit väisanud president Karis märkis, et tema külaskäik võeti ukrainlaste poolt soojalt vastu.

“Arusaadavalt oli presidendil hea meel, et Euroopa Liidu riigijuht tuli just sel päeval, kui oli õhus eskalatsioonioht,” tõdes Karis ajakirjanikele antud pressikonverentsil. Lähipäevil on sama sammu astumas ka Poola riigipea, mis on tema silmis igati positiivne. “Lääneriikide poliitiline tugi on Ukraina jaoks väga oluline.”

Karis sõnas, et kuigi ukrainlased olid mõistagi Ida-Ukraina arengute taustal mures, polnud õhus paanikanoote tunda.

“Eks president Zelenskõi on alati näidanud üles teatud optimismi,” ütles Karis, kelle nähtu põhjal laieneb seesamune optimism ka ülejäänud Ukraina riigiaparaadile. “Oli näha, et tegeletakse riigi arenguga. Käib igapäevane töö.”

Karis märkis, et märgatav optimism valdas ukrainlasi ka näiteks Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiivi osas. “Väga optimistlikud oldi - rääkisid aastates, mis jäävad alla kümnendi,” sõnas Karis.

Esimesed sammud on õiged

Tänase külaskäigu taustal on ilmnenud teadaanded, mille alusel kehtestavad nii Euroopa Liit, USA kui ka Suurbritannia Venemaale portsu sanktsioone. Millise hinnangu annaks Karis Euroopa Liidu esialgsele avaldatud sanktsioonidepaketile, mida asub kinnitamisejärgselt täitma ka Eesti?

“Oluline on see, et pakett käivitati peale eilseid-tänaseid sündmuseid. See on tähtis,” sõnas Karis esiteks. “Pakett tuleb selline, et sinna lisandub juurde, aga esimesed sammud on kindlasti õiged. Oluline on juhtida ka tähelepanu, et üks n-ö sanktsioon ka jõustus - Saksamaa kantsler teatas, et Nord Stream 2 peatatakse.”

Kuigi sanktsioonide rakendamisel on esile kerkinud Euroopa Liidu liikmesriikide seas mõningaid ebakõlasid - mõelgem näiteks Ungarist kuuldule, kus sooviti sanktsioonide asemel dialoogiga edasi minna -, on EL Karise hinnangul suutnud kenasti ühtsust demonstreerida.