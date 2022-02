USA peab Venemaa tegevust Ukrainas invasiooniks ja lubab karme meetmeid

Teatavasti on president Joe Biden lubanud, et „invasioonile” järgneksid karmid sanktsioonid, mis väiksemate rikkumiste korral käiku ei läheks. Uudisteagentuur AP vahendab, et USA ametnikud soovisid enne hinnangute andmist ära oodata andmed Vene vägede liikumise kohta. Nüüd on Valge Maja aga oma seisukohta muutnud.

„Arvame, et jah, see näitab, et alanud on invasioon, Venemaa värskeim invasioon Ukrainasse,” teatas täna Valge maja julgeolekunõuniku Jake Sullivani asetäitja Jon Finer. „Invasioon on invasioon ja praegu on see käimas.”