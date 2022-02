KIKA ettevõtte grupp loobub osast kasumist lemmikloomade heaolu nimel

KIKA GROUP, UAB ettevõtete grupi asutaja Janita Januškauskaitė Plungė sõnul põhineb hinna vähendamise algatus veendumusel, et iga lemmikloom väärib oma söögikausis kvaliteetset, tema vajadustele vastavat sööta. Söödale, millele on lisatud parima kvaliteediga valguallikaid, nagu valge kala, talleliha, lõhe, putukad ja isegi heeringas, on täiendatud teiste kasulike koostisosadega – vitamiinide, mineraalide, supertoidu koostisosadega, nagu chia-seemned, goji-marjad, roheline tee.

Lemmikloomade heaolu eest hoolitsemisel vastutame mitte ainult selle eest, mida toodame, vaid ka selle eest, kuidas seda teeme. Tootes tooteid loomadele, püüame anda oma panuse ka keskkonna säästmisse. Just seetõttu rakendame tehases päikeseenergia lahendusi ja meil on hea meel, et saame kaasa aidata CO 2 vähendamisele maailmas. Kavatseme jätkata rohelise energia ostmist taastuvatest allikatest, nagu hüdro-, tuule- ja päikeseelektrijaamad,“ ütleb Tauras Plungė, KIKA GROUP, UAB kaasomanik.

Peremehed aga saavad jätkuvalt tagada ja pakkuda oma armastatud lemmikloomale tervislikku, tasakaalustatud, kvaliteetset toitu veelgi väiksema hinnaga. Meie ettevõte on selle loomisest hetkest alati olnud lemmiklooma poolel, et ta saaks õiget toitu ja parima hoolduse. Seetõttu me mitte ainult ei tõsta hindu, vaid alandame neid selleks, et terve lemmikloom rõõmustaks meie kliente veel palju pikki aastaid.

Asutamise hetkest loob ja töötab KIKA GROUP, UAB lemmikloomade heaolu ja tervise tagamise nimel. „Kõik tõstavad hindu ja me näeme, mis maailmas toimub, mõistame, et inimeste sissetulekud ei kasva praegu nii kiiresti kui hinnad. Seetõttu seisab meie ettevõte lemmiklooma ja peremehe poolel armastuse, tervise ja omavaheliste sidemete nimel. Sel põhjusel oleme alandanud hindu kõige olulisemale loomahoolduskategooriale – kuivsöödale. Me ei ole edasimüüjad, me oleme tootjad, loojad ja kasvatajad, nii et mõeldes lemmiklooma heaolule, saame seda teha, loobudes oma kasumi osast.

Ühiskonnas on endiselt levinud müüt, et kvaliteetne lemmikloomatoit maksab väga palju. KIKA võrgu loomaarst Kamilė Ausmanė sellega ei nõustu ja ütleb, et tegemist on müüdiga, hoolitseda selle eest, et lemmikloom saaks nautida tervislikku ja tasakaalustatud toitu, mis aitaks tal elada tervemalt ja kauem, saab väga soodsalt.

Rahvusvaheline loomaarstide, toitumisekspertide ja tehnoloogide meeskond on rohkem kui kolm aastat otsinud valemit, mis annaks soovitud tulemuse, kuni lõpuks õnnestus meil luua toode, mille üle saame olla uhked ja mida saame julgelt esitleda kogu maailmale. Tunneme alati vastutust oma toodete eest, kuna peame olema kindlad, et need annavad soovitud tulemuse ning on tervislikud ja tõhusad,“ räägib loomeprotsessist aretaja ja kinoloog Janita Januškauskaitė Plungė.

Just selline on Nature’s Protection, Nature’s Protection Superior Care, Nature’s Protection Lifestyle, HiQ ir Oak’s Farm sööt , mille hinda on KIKA koos AKVATERAga vähendanud lausa 45%. Selle kaubamärgi söödad pole populaarsed mitte ainult Eestis, vaid neid eksporditakse enam kui 60 riiki üle kogu maailma ja neid armastavad neljajalgsed sellistes riikides nagu Ameerika, Malaisia, Jaapan või Lõuna-Korea. Üks tuntumaid tooteid kogu maailmas on KIKA GROUP, UAB meeskonna loodud Nature’s Protection Superior Care White Dogs sööt.

Võrdluseks võib välja arvutada, et väikese koera päevanormi hind ei ole võrdne isegi hinnaga, mida tuleb maksta tassi kohvi eest. Kui arvutada nii, et kohv maksab 2,8 eurot, siis selle summa eest saab väikest koera toita lausa 28 päeva,” arvutab loomaarst ja lisab, et kuivtoit aitab tänapäeva kiire elutempo juures aidata inimesel säästa lisaks rahale ka aega. Kuivsööt on mugav lahendus pidevalt kiirustavale peremehele, kuna pole vaja kulutada aega toidu valmistamisele. Lisaks on meie toidulaual olev toit lemmikloomadele sobimatu ja võib tõsiselt kahjustada nende tervist – tekitada seedehäireid, põhjustada allergilisi reaktsioone või isegi tekitada lemmikloomale mürgitust. Lemmikloomadele tasub kuivtoitu valida seetõttu, et see on tervislik ja mugav ning nüüd lisaks veel ka kõikides KIKA kauplustes soodushinnaga,“ tutvustab ekspert kuivtoidu eeliseid.

Kui rääkida sellisest toidust, siis pole ime, et enamik inimesi arvab, et nende lemmikloomale väga kvaliteetse toidu pakkumine on väga kallis lõbu. Kuid selleks, et kõik lemmikloomad saaksid tervislikku ja tasakaalustatud toitu, on KIKA koos AKVATERAga langetanud hindu. Nüüdsest saavad teie pere neljajalgsed liikmed toituda tervislikult ja tasakaalustatult ning te ei pea selleks kulutama palju raha,“ tunneb ekspert rõõmu.

„AKVATERA tehases toodetud kvaliteetne kasside ja koerte kuivtoit kannab nime Super Premium, mis tähendab, et see sööt paistab silma kaasaegsete koostisosade poolest ning peegeldab lemmiklooma toitumist, mis põhineb uusimatel trendidel ja tehnoloogiatel. Selline toit tagab lemmiklooma hea tervise, mis omakorda aitab kaasa omaniku heale tervisele ja tujule, sest terve lemmikloom pakub meile rõõmu, armastust, suhtlemist, hindamatut koosolemist, pikki jalutuskäike.

Söödanormide kasutamine aitab reguleerida ka lemmiklooma kaalu. „Sööta reguleerides aitate reguleerida lemmiklooma kehakaalu ja seeläbi kaitsta teda ülekaalu ja sellega seotud probleemide – liigeste, hingamisteede ja isegi südamehaiguste eest. Seda saab hõlpsasti teha elektroonilise mõõtelusika abil, mis on suurepärane mõõteriist lemmiklooma sööda kaalumiseks ja ideaalse portsjoni suuruse tagamiseks,“ ütleb loomaarst ja tuletab meelde, et lemmikloomale peaks alati olema tagatud ka ligipääs puhta veega kausile.

Rääkides konkreetsetest terviseprobleemidest, siis näiteks kasside puhul puutuvad nad sageli kokku steriliseerimisest tingitud ülekaalulisusega, kuna kassi aktiivsus selle tagajärjel väheneb. Optimaalse kaalu säilitamiseks ja ülekaalu vähendamiseks tuleks valida madala kalorsusega toidud, millele on lisatud L-karnitiini ja taimseid kiudaineid. Just selline ongi Nature’s Protection Lifestyle’i teraviljavaba sööt steriliseeritud kassidele lõhe, krilli, looduslike antioksüdantide ja mineraalidega.

Ausmanė sõnul pole vähem oluline ka see, et lemmikloomale saaks toitu valida vastavalt tema konkreetsetele vajadustele – vanusele, aktiivsusele, tõule või isegi terviseprobleemidele. „Noorele loomale sobiv toit ei sobi eakale loomale, aktiivne loom vajab aga teistsuguse koostisega toitu kui väheliikuv seenior. Kui omanikel on valiku suhtes kõhklusi, võib julgelt pöörduda professionaalide, pidevalt õppivate KIKA kaupluse konsultantide, ekspertide poole, kes pärast teie lemmiklooma kohta üksikasjade väljaselgitamist valivad välja sobivaima sööda, mis vastab kõige paremini tema individuaalsetele vajadustele.“

Samuti märgib loomaarst, et oluline on silmas pidada, et toitumine on kõige alus, mistõttu on väga oluline järgida õiget valemit – 95% sööta ja kuni 5% maiuseid ja toidulisandeid.

Karvkatte värv on oluline tegur sööda valikul

Arvestada tuleks ka muude teguritega, näiteks karvkatte värviga. Näiteks pruunidele ja valgetele koertele ei sobi üks ja seesama sööt, kuna nende loomade vajadused on erinevad – pruuni karvkattega koertel on oluline säilitada karvkatte ergas värv, valgetel aga on ilmselt kõige olulisem ülesanne võitlemine pruunide pisaralaikude vastu.

„Pruunikarvalistele tuleks valida selline sööt, mis aitab säilitada punase ja pruuni karvkatte loomulikku pigmentatsiooni, kuna see võib aja jooksul tuhmuda aminohapete puudumise tõttu karvkatte juurtes. See on tingitud värvipigmentide tootmise vähenemisest melanotsüütide rakkudes. Kuid valinud oma lemmikloomale Nature’s Protection Superior Care Red Coati sööda, mida on täiustatud RCE (inglise keeles Red Coat Enhancer) valemiga, tagate organismis aminohapete tasakaalustatud koguse, mis soodustab melanotsüütide rakkude, mis on karva folliikulites, tootmist. Pakkudes lemmikloomale sellist sööta, tagate temale mitte ainult tasakaalustatud toitumise, vaid saate tunda rõõmu ka karvkatte värvi üle, mis on ergas kui tuleleek.

Nature’s Protection Superior Care Red Coat sööt pruunikarvalistele

Kui aga kasvatate valgekarvalist lemmiklooma, on oluline teada, mille suhtes on ta allergiline, et saaks neid koostisosi vältida, kuna need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone ja muid vaevusi. Valige sööt, milles on hoolikalt valitud valguallikad, sest just need aitavad tagada õige pisarakoostise, mis aitab tõhusalt eemaldada pruune plekke silmade, suu ja käppade ümbert. Üks sellistest söötadest, mis sobib suurepäraselt ja tasakaalustatult valge karvkattega loomadele, on teraviljavaba kuivsööt Nature’s Protection Superior Care White Dogs,“ tutvustab Kamilė Ausmanė erinevaid vajadusi vastavalt karvkatte värvile ja tuletab meelde, et probleemide lahendamisse tuleks kaasata kogu otsuste spekter: alates maiustest ja söödast ning lõpetades kosmeetika- ja hooldustoodetega.

„Koera või kassi kasvatamine on vastutusrikas otsus ja iga omanik soovib anda oma lemmikloomale kõike kõige paremat. Seega valige kvaliteetseim sööt ja saate vastutasuks terve ja energilise lemmiklooma, kes pakub teile armastust ja häid emotsioone. Nii näeb välja see lõputu ring, tänu millele aitab inimese ja lemmiklooma vaheline suhe tunda end nii ühel kui ka teisel õnnelikuma ja tervemana,“ räägib Ausmanė.

