Viimastel nädalatel on olukord Ukraina piiril tekitanud suurt ärevust. Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa otsustas ametlikult tunnustada Donbassi isehakanud "rahvavabariike". Esimesed Vene väed on jõudnud Ida-Ukrainasse Luganskisse ja Donetskisse. Vaata videost, mida peaksime teravnenud olukorra kohta teadma.