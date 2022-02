Eesti esindaja EL sanktsioonide läbirääkimistel: pärast eilset on liikmesriigid end kokku võtnud

Täna tuleb Euroopa komisjon ja välisteenistus oma sanktsioonide paketiga välja, misjärel vaadatakse üle, kas pakutud meetmed ka juriidiliselt peavad. Õhtul kogunevad taas liikmesriikide suursaadikud ELi juures, et pakett heaks kiita.

"Pärast seda, mis eile juhtus, on Brüsselis nii institutsioonid kui ka liikmesriigid end kokku võtnud," ütles Aivo Orav Delfile. Hommikul toimunud EL liikmesriikide saadikute (COREPER) erakorralisel kohtumise valitses tema sõnul erakordne ühtsus liikmesriikide vahel. "Üksmeel Euroopa Liidus ja NATOs on olnud viimastel kuudel midagi niisugust, mida mina oma karjääri jooksul pole kunagi tajunud," ütles 30-aastase staažiga diplomaat.

Orav täpsustas, et kokku on lepitud nelja sorti sanktsioonides. "Esiteks võetakse sihikule võetakse kõik isikud, kes on eilse ebaseadusliku otsuse taga," lausus ta. Teiseks võetakse ette pangad, kes finantseerivad Vene sõjaväge ja operatsioone Donbassis. Piiratakse ka Vene valitsuse juurdepääs finantsturgude. Neljandaks võetakse sihikule kaubandus kahel territooriumil analoogiselt Krimmile. "Detailid vaadatakse üle," täpsustas suursaadik.