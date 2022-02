Kaja Kallas probleemkohast: kui Venemaale korraga kõik sanktsioonid kehtestada, pole Putinil ja oligarhidel enam midagi kaotada

Kallas rääkis Vikeraadio saates "Stuudios on peaminister", et praegune julgeolekuolukord on viimase 30 aasta keerulisim. Nn rahvavabariikide tunnustamine Venemaa poolt pole Kallase sõnutsi otseselt vägivaldne akt, aga sisuliselt seda siiski on. "Tunnustamist oli vaja, et oma väed sisse viia. Mitte vaid territooriumid, mis praegu Venemaa kontrolli all, vaid ka need, mis Ukraina kontrolli all," selgitas ta.

Putini kõne oli Kallase sõnutsi "rahvavabariikidest" laiem. "Putin ikkagi kuulutas sisuliselt sõja iseseisvale Ukraina riigile. Minski lepingud on tühistatud ja ka diplomaatiale on uks sisuliselt kinni löödud. Ta tegelikult seadis kahtluse alla Ukraina iseolemise õiguse üldse," ütles ta ja lisas, et terve Ukraina on Venemaa jaoks sihtmärk.

Kallas: samme peab varuks jääma

Peaministrilt uuriti saates ka, millised ikkagi NATO ja Euroopa Liidu reageeringud olema peavad. Kallas ütles, et teatud otsused sanktsioonide osas on juba olemas, nüüd on küsimus rakendamise osas. Küsimus on teatud impordi keelamises, oligarhide sanktsioonides ja muus.

Mis puudutab finantssanktsioone laiemalt, siis on ka need Kallase kinnitusel paketis, aga arutelu käib laiemalt. Vaidlusekoht on, kas esimese sammuga kehtestada kõik võimalikud piirangud või jätta midagi varuks, viitas peaminister. "Kui kohaldame kogu sanktsioonidepaketi, siis sellel võiks olla heidutav efekt, aga teistpidi – kui kohaldame kogu paketi, siis justkui pole Putinil ega oligarhidel enam midagi kaotada."

Kallas toetab midagi edasiseks jätmist. "Et jääks veel samme, mida on võimalik astuda. Aga nii, et esimene pakett oleks piisavalt tugev, et heidutusefekt oleks."

Kallas rääkis ka, et hetkel on Venemaa suunanud relvad Ukraina vastu, mille taustal esitab igasugu nõudmisi USAle ja liitlastele. "Kui allume relvaähvardusel nõudmistele, saab selle tulemusena Venemaa midagi, mida enne polnud," märkis ta.