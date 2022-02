Kannik ütles Delfile, et võimuvahetuse saavutamine Kiievis pole Venemaale sugugi lihtne ülesanne.

Kas Putini eilne kõne võis olla Vene rahva jaoks piisavalt veenev, et kannatada ära kahju, mis sealset riiki ja ühiskonda paratamatult tabab?

Ma ei oleks selles kindel. Minu arvates ja ka Vene sotsioloogiat vaadates ei ole propagandaaparaadil õnnestunud tekitada sellist meeleolu, nagu oli 2014. aastal Krimi puhul. 70 protsenti ei kujuta sõda Ukrainaga ette, ja kui ka 30 protsendil on lähedased sugulased on seal… See pole riik ja rahvas, kes kujutaks ette sõda Ukrainaga.