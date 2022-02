Haiglad on viidud kriitilise piirini, plaaniline ravi võib katkeda. Otsustest hoiduv valitsus: jälgime ja loodame

Teadusnõukoja juht professor Toivo Maimets ütles möödunud reedel, et oleme varsti olukorras, kus haiglad saavad anda vaid erakorralist abi. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule märkis eile samuti, et plaanilist ravi tuleb kokku tõmmata. Tema sõnul võib eelnevate nädalate põhjal öelda, et igal nädalal suureneb haiglakoormus 100 patsiendi võrra.

Lääne-Tallinna keskhaigla juht dr Arkadi Popov kujutas olukorda eile veelgi tumedates toonides. „Üldkirurgiaosakond läks kinni,“ ütles ta ja lisas, et nakkuskliinikus on hõivatud 96% vooditest, mis tähendab, et enam patsiente sinna juurde võtta ei saa.

Ta märkis, et nagu ka eelnevate viiruslainete ajal, on nüüdki 700 koroonapatsienti haiglates kriitiline piir. „Sealt edasi läheb plaaniline ravi 100-protsendiliselt kinni,“ hoiatas Popov. „Kui selleni jõuame, siis on keerulised ajad ees.“

Tänahommikuse seisuga oli haiglates 624 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 320 vajas haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu. Ööpäeva jooksul avati haiglates 113 uut haigusjuhtu, millest 60 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Taoliste teadete valguses kogunes valitsuskabinet täna teemat arutama. Olukorrast tegid ministritele ülevaate nii riigikantselei kui teadusnõukoda. Valitsuse järeldused koroonateemal võttis pärastlõunal Delfile kokku riigihalduse minister Jaak Aab.

Milline on valitsuse sõnum pärast tänast nõupidamist?

Aab ütles, et tänaseid piiranguid...