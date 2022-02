Jürgen Ligi Stalnuhhini seisukohast: Keskerakond peab ütlema, kelle ja mille poolt nad on

"Nüüd on küll käes hetk, kus Keskerakonna esimees peab ütlema, kelle ja mille poolt tema partei on," ütles Ligi. Tema sõnul ei piisa ainult Putini parteiga koostööle viite eemaldamisest veebist.

"Samuti ei ole poliitilise erakonna puhul põhiliste valikute puhul kohased seni öeldud põhjendused, et igaühel on õigus oma maailmapildile," viitas Ligi Keskerakonna fraktsioonijuhi Jaanus Karilaidi kommentaarile Stalnuhhini osas, et "kui maailmapilt on teistsugune, las olla".

Ligi sõnul liidab erakonna liikmeid just maailmapilt. "Jüri Ratase asi on oma liikmeskonnale ja kogu avalikkusele öelda, et nad ei jäta enam Ukraina toetuseks hääletamata, nagu kümmekond Keskerakonna saadikut jättis vaid mõne nädala eest, ja et ei näe Ukrainas ohtu Venemaale, nagu ütles nende NATO delegatsiooni juht. Ja muidugi, et Putini maniakaalne ajalookäsitlus on maailmakorra alusena talumatu, mitte “loogiline ega arusaadav”, nagu ütleb nende kõneisik Stalnuhhin," sõnas Ligi.

Ligi ütles, et praegu on küsimuse all eksistentsiaalsed väärtused, kus isegi erakondade vahel ei tohiks olla vaidlusi. "Ka muud sisepoliitilised erimeelsused tuleks ootele panna ja igaüks on agressiooni suhtes leppimatu," ütles Ligi.

Keskerakonna rahvasaadik Mihhail Stalnuhhin rääkis Delfile, et Venemaa pole väike ja pehme karuke ning õigustas Venemaa agressiooni Ukraina vastu. "Ükski riik pole selline, iga riik kaitseb oma huvisid." Fraktsioonijuht Karilaid sõnas seepeale, et Stalnuhhini seisukoht ei ühti Keskerakonna üldise julgeolekupoliitikaga, aga teisitimõtlemist nad partei sees ei piira.

Putini eilset kõnet ta ei kuulanud, küll aga luges selle teksti hiljem täispikkuses läbi. "Loogiline ja arusaadav. Message (sõnum – toim) Venemaa rahvale. Ma arvan, et see läheb hästi peale."

Putin rääkis, et Ukraina kavandab tuumarelva kasutuselevõttu. Samale narratiivile toetub ka Stalnuhhin, kui põhjendab, miks Venemaa reageerib nõnda, nagu ta seda praegu teeb.

Stalnuhhin leiab, et analoogses situatsioonis käituks ka Eesti samamoodi, kui meil oleks selline võimalus.