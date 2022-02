Scholz: Saksamaa ei anna Nord Stream 2 projektile heakskiitu

„Olukord on fundamentaalselt muutunud,” tõdes Scholz, kelle sõnul on Venemaa rahvusvahelist õigust rängalt rikkunud. Ta lisas, et on kindel massiivsete ja jõuliste sanktsioonide kehtestamises ka EL-i tasemel.

Varem on Scholz saanud liitlastelt kriitikat, et riik pole nõustunud võimalikest sanktsioonidest rääkides konkreetselt Nord Stream 2 nimetama. Saksa valitsusallikad on seda selgitanud juriidiliste kaalutlustega ja sooviga kohtuhagidele mitte ainest anda, ent paljud vaatlejad olid skeptilised, kas riik on ikka nõus 10 miljardit eurot väärt projektist loobuma. Väärib ka märkimist, et gaasitoru rajanud Gazpromi aktsionäride nõukogu eesotsas istub Saksa ekskantsler ja Scholzi parteikaaslane Gerhard Schröder.