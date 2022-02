Kas ka sul on oodata palgatõusu?

Juba eelmisel aastal tõsteti 66% ettevõtetes töötasusid. Ka 2022. aastal plaanib 59% vastanud ettevõtetest tasusid suurendada, seda peamiselt põhipalga tõusuna. Vaid 1% organisatsioonides on oodata töötasude vähenemist, mujal korrigeeritakse neid olenevalt ametikohast nii üles- kui ka allapoole või need jäävad endiseks.

Kõige suuremat palgatõusu ollakse valmis pakkuma infotehnoloogia ja tootmise sektoris, kus on tööjõu nappus kõige teravam.

Arvestades 2022. aasta hüppelist elamiskulude kasvu, mille käivitas energia- ja kütusehindade tõus, on töötajate elementaarne vajadus 7% palgakasv, mis kataks vähemalt inflatsiooni määra – sel juhul jääks palga ostujõud samaks. Kuidas seda tööandjalt tulemuslikult küsida?

Lepi palgaläbirääkimiseks varem aeg kokku. Nii saavad mõlemad pooled ennast eelnevalt infoga varustada ja vestluseks on segamatult aega. Valmista end vestluseks ka emotsionaalselt ette, et mõjuda tõsiseltvõetavalt: enesekindlaid saadab edu.