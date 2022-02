ERISAADE | Kas Putin kuulutab isehakanud DNR-i ja LNR-i tunnustamisega võidu välja või on see alles suure plaani algus?

Delfi „Erisaate“ stuudios on Eesti Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepik, Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanikud Krister Paris ja Raimo Poom, kes vaatavad, mida see käik edasiseks ennustab. Kas nüüd kuulutab Putin välja „võidu“, nagu osa arvavad, või on see esimene samm laiaulatusliku rünnaku plaani käiku andmiseks?