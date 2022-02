Vene riigiduuma kiitis Donbassi tunnustamise heaks

Lepingu artikkel 3 ütleb, et pooled teevad üksteise „suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse” tagamiseks, mis viitab, et Venemaa on valmis „rahvavabariikide” territoriaalseid pretensioone toetama. „Kui ühe poole hinnangul on üks pooltest rünnakuohus, alustavad pooled otsekohe konsultatsioone,” lisatakse dokumendis.