Lavrov: Ukrainal puudub õigus suveräänsusele

Lavrov ütles, et ÜRO hartas keelatakse diskrimineerimine ja nõutakse elanikele võrdsete õiguste tagamist, aga Ukraina ei olevat seda põhimõtet alates 2014. aastast täitnud. „See, mis toimus Krimmis ja mis toimus Ida-Ukrainas, näitab, kui vastumeelne see režiim miljonitele ukrainlastele on,” seletas Lavrov, kes süüdistas Ukrainat vaatamata regulaarselt toimuvatele demokraatlikele valimistele riigipöördes. „Ma arvan, et keegi ei saa väita, et Ukraina režiim esindaks pärast 2014. aasta riigipööret kõiki Ukraina riigi territooriumil elavaid inimesi,” ütles välisminister.