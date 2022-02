VIDEO | Mihhail Stalnuhhin kiidab Putini kõnet: loogiline ja arusaadav. See on sõnum Venemaa rahvale

Putini eilset kõnet ta ei kuulanud, küll aga luges selle teksti hiljem täispikkuses läbi. "Loogiline ja arusaadav. Message (sõnum – toim) Venemaa rahvale. Ma arvan, et see läheb hästi peale."

Putin rääkis, et Ukraina kavandab tuumarelva kasutuselevõttu. Samale narratiivile toetub ka Stalnuhhin, kui põhjendab, miks Venemaa reageerib nõnda, nagu ta seda praegu teeb.

Stalnuhhin leiab, et analoogses situatsioonis käituks ka Eesti samamoodi, kui meil oleks selline võimalus.

Ta näitlikustas, et USA saadab oma väed kohale, kui miski tekitab nende riigile ohtu. "Maailma poliitikas on niiviisi. Arvata, et Venemaa on sõbralik, väike, pehme ja valge karuke – ükski riik pole selline. Iga riik kaitseb oma huvisid, seda teeb praegu ka Venemaa."

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid sõnas Delfile, et kindlasti ei esinda Stalnuhhini vaated fraktsiooni ja erakonna kui sellise sisukohti. "Tema mõtteavaldused pole poliitikavaatlejatele üllatuseks. See kõik on teada aastakümneid," lisas ta.

Karilaid rõhutas, et erakond lähtub põhiseadusest ja julgeolekualastest alusdokumentidest. Ta viitas, et seda kinnitavad nende teod ka valitsuserakonnana, seda ka varasemalt, kui Jüri Ratas oli peaminister.

Partei ei näe probleemi, et erakonna liige, riigikogulane Venemaa tegevust toetab? Karilaid toonitas, et Keskerakond mõttepolitseid ei kehtesta. "Me ei hakka kasutama Venemaal olevaid võtteid ehk teisitimõtlejaid taga kiusama. Kui maailmapilt teistsugune, las olla," märkis ta.

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa otsustas ametlikult tunnustada Donbassi isehakanud "rahvavabariike". Esimesed Vene väed on jõudnud Ida-Ukrainasse separatistlikesse Luganskisse ja Donetskisse.

"Presidendid tulevad ja lähevad, aga režiim Kiievis säilib. See on režiim, mis tuli võimule pärast 2014. aastat. Nad on valinud vägivalla ja verevalamise. Selles kontekstis pole meil muud võimalust, kui tunnustada Donetski ja Luganski "vabariike"," sõnas Putin esmaspäeva õhtul.