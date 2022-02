KAART | Millistele Ukraina käes olevatele territooriumitele „rahvavabariigid” pretendeerivad?

Nn Luganski rahvavabariigi parlament on juba deklareerinud, et loeb oma territooriumiks kogu Ukraina Luganski oblastit. LNR kutsus täna üles Ukraina relvajõude nendelt aladelt vabatahtlikult lahkuma. Tähelepanelikult jälgitakse signaale, mida saadab küsimuse osas Kreml ja Vene riigiduuma. Teoreetiliselt võivad „rahvavabariigi” esitada abipalve Venemaale, et see neilt „hõivatud” territooriumi aitaks enda kontrolli alla saada.