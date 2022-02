EV104 sünnipäevaprojekt "Eesti kaitsjad" tuletab meile meelde: oleme kaitstud ja seda teevad nii tankid kui ka tehnoloogia, aga eelkõige meie inimesed

„Eesti Vabariigi 104. sünnipäev ja rahvusvaheline olukord olid meie toimetusele piisavaks spikriks, kuidas jätkata meie traditsioonilist nn aastapäeva- ja numbrisarja: toome tänavu välja ja esile 104 Eesti kaitsjat," rääkis Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

"Me näeme ja tajume, et vabadus ja iseseisvus pole kunagi iseenesestmõistetav. Selle hoidmine ja kindlustamine on visa ja igapäevane töö. Teeme koos lugejatega kummarduse neile, kes on vabaduse meile toonud, vabadust hoidnud ja kaitsnud. Nähtavalt ja nähtamatult."

Fookus militaariale

EV104 sünnipäevaprojekt tutvustab meile 104 kaitsjat. Nad on inimesed, kes on sidunud oma igapäevaelu ja töö riigikaitsega. Valikut teha oli raske ja siin olid meile abiks ametkonnad, kes juhatasid meid Narva aasta kaitseliitlaseni. Tegime intervjuu legendaarse missioonisõduriga: kümnel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenud 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni seersant Ingvar Lagerest sai tänavu presidendilt ka Kotkaristi teenetemärgi.

Kui palju me tunneme aga erinevaid sõjamasinaid, mis kas NATO liitlaste tooduna või meie oma masinpargis on vajadusel meid kaitsma? Tutvustame nii mõndagi uhkemat ja uuemat, mida Eesti pinnal leida on.

Kas teadsite, miks uued suured liikursuurtükid said endale nimeks Carmen ja Lily? Sellest räägime loos, mis selgitab K9 ehk KÕU-de olemust lähemalt. Ka tutvustame Eesti oludes ideaalset lahingmasinat CV90. Suured ja uhked on ka NATO liitlaste tankid – brittide Challenger 2 ning prantslaste Leclerc.

Ka on meile abiks nutikad äpid ja teadlikud lahendused, mis aitavad meil end turvaliselt tunda. Võitlus käib ju ka arvutis meie tähelepanu ja veendumuste üle.