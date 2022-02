VIDEOD | Keskerakond võttis Putini parteiga sõlmitud leppe veebist maha. Jüri Ratas: see ei kehti

Erakonna esimees Jüri Ratas sõnas Delfile, et on küsimustele protokolli kohta vastanud juba aastast 2016. "See protokoll pole kehtiv, seda pole olemas," rääkis ta.

Ta selgitas ,et plaanid, mis erakonnal olid 2004. aastal, pole realiseerunud. Ratas viitas, et vahele on tulnud okupatsioon Gruusias ja ka Krimmi okupeerimine. "Pole tööle hakanud."

Pärast keskerakondlastega vestlemist selgus, et partei venekeelses veebis on protokoll endiselt olemas. Hanimägi sõnu on tegemist eksitusega. "Venekeelset lehte ei ole uuendatud," selgitas ta ning märkis, et sealsamas siin on ka eelmise võimuliidu koalitsioonileping pleva. "See on nüüd tõesti jäänud kahetsusväärselt uuendamata," ütles ta ja lisas, et see tuleb kindlasti korda teha.