Keskerakond võttis Putini parteiga sõlmitud leppe oma veebist maha. Karilaid: meie jaoks see ei kehti

"Meil ei ole lepet, meil oli 2004. aastal koostööprotokoll, mis ei ole kunagi ellu ärganud," ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid Delfile. Ta ütles ka, et Jüri Ratas olevat öelnud peaministrina, et dokument on kehtetu. "Meie jaoks see protokoll ei kehti," lausus Karilaid.