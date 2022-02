BLOGI JA VIDEO | Mis saab kriisi taustal Ukraina ja Eesti koostööst? Pressikonverentsil esinesid riigipea Karis ja president Zelenskõi

„Sõidan Ukrainasse selle riigi ja rahva jaoks viimaste aastate ühel raskemal ajal, mil nad seisavad silmitsi agressiooniga. Ukrainal on Eesti, nagu ka terve NATO ja Euroopa Liidu kindel tugi. Eesti ei nõustu kunagi Venemaa ebaseadusliku otsusega lõhkuda Ukraina terviklikkust. Donetski ja Luganski piirkonnad on osa Ukrainast, nagu ka Krimm,“ rõhutas president Karis enne kohtumist.

„Kremli otsus tunnustada Ida-Ukraina separatistlikke piirkondi eraldi riikidena süvendab veelgi praegust julgeolekukriisi Euroopas ning näitab selgelt, et Moskva hülgas diplomaatia ja valis agressiooni,“ ütles Eesti riigipea enne Zelenskiga antud pressikonverentsi. „Euroopa Liidul pole valikut – me peame kiirelt ja üksmeelselt kehtestama Venemaale uued ja mõjusad sanktsioonid.“

Karis märkis, et Eesti seisab Ukraina kõrval. "Me ei kõnni minema. Jätkame teie toetamist igal võimalusel," toonitas Eesti riigipea.

Karis ütles, et Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse perspektiiv peab Ukrainale avatuks jääma. Lisaks rõhutas ta, et Ukraina kuulub Euroopasse, mistõttu on Venemaa agressioon Ida-Ukrainas ohuks tervele maailmajaole.